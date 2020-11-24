صور| بوسي تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت المطربة بوسي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت بوسي في الصور بإطلالة أنيقة، ونالت الصور إعجاب متابعيها. يذكر أن، الفنانة بوسى شاركت الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا" وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، وتدور قصته حول كواليس برامج المواهب، وتم عرضه يوم 27 نوفمبر 2019 على الإنترنت.

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