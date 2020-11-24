لطيفة تخضع لجلسة تصوير جديدة : "السعادة قرار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت المطربة التونسية لطيفة لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت لطيفة على الصور :"السعادة قرار.. السعادة اختيار". يذكر أن لطيفة طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "خليني" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والأغنية من كلمات ياسين الحمازوي، وألحان أمين القلسي.

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