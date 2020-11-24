"ذنب الطيار".. كيف علق جمهور الخليج 365 على قضية "الممثل المتهم بالتطبيع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ردود فعل واسعة، منذ نشر صور الممثل المتهم بالتطبيع، في إحدى الحفلات برفقة عدد من الشخصيات الإسرائيلية.

الفنان الشاب الذي يراهن طيلة الوقت على جمهوره، شعر بـ"الخذلان" حتى أنه قال في أول تعليق له بعد قرار إيقافه من قبل نقابة الممثلين: "شكرا جمهوري لعدم دعمكم لي".

وعلى صفحة الخليج 365 بموقع فيسبوك، انهالت التعليقات الغاضبة تارة، والساخرة تارة أخرى، منذ تداول صوره في الحفل.

وجاءت ردود الأفعال على صفحة الخليج 365، بموقع فيسبوك، على النحو التالي: "ذنب الطيار"، و"ربنا يمهل ولا يهمل.. كفاية اللي عملته في الجيل كله"، و"إنت اتحديت شعب بأكمله وأذيت مشاعره وعاوز دعم".

كما جاء في التعليقات: "شعبان عبدالرحيم كان أحسن منك"، و"هو إنت كنت احترم جمهورك عشان يدعمك"، و"ذنب الطيار في رقبتك، اللي إنت عملته في الطيار واترفد بسببك من شغله، ربنا عمل فيك".

كذلك: "الدنيا دوارة، إنت كنت السبب في وقف الطيار واتريقت عليه وجه اليوم اللي تتوقف عن العمل وتشرب من نفس الكاس، الجزاء من جنس العمل"، و"مش شماتة، بس إزاي تحط إيدك في إيد حد بيقتل إخواتنا"، و"زي ما فضحت الطيار وصورته ووقفته عن العمل جه اللي يعمل فيك كدة ويصورك ويوقفك عن العمل"، وغيرها من التعليقات.

وقرر اتحاد النقابات الفنية الثلاثة، في الاجتماع الطارئ الذي عقد مساء اليوم الاثنين، إحالة الممثل المتهم بالتطبيع إلى التحقيق، بمعرفة لجنة مشكلة من النقابات العامة، على أن يكون التحقيق في الأسبوع الأول من ديسمبر؛ نظرًا لوجوده خارج البلاد، كما قرر اتحاد النقابات الفنية، إيقاف الممثل المتهم بالتطبيع عن العمل؛ لحين انتهاء التحقيق.

وقال في تدوينة له على موقع التواصل "فيسبوك": "أحترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي وأني لا أعلم جنسيته ولو كنت أعلم كنت مؤكد رفضت التصوير، ثانيًا المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل أغاني عربي وإنجليزي وفرنسي ولما الأغنية الإسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت أسيب صحابي وأجري أعيط في الأسانسير ولا أعمل إيه؟!، أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب، تم إيقافي عن التمثيل في مصر، شكراً نقابة المهن التمثيلية.. شكراً شركة الإنتاج على إيقاف مسلسلي رمضان القادم.. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي".

وكانت نقابة المهن التمثيلية، قد أصدرت بيانًا صحفيًا، مساء أمس الأحد، جاء فيه: "تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في أحد التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب".

وتابع البيان: "ومجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل؛ ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات".

وأضاف البيان: "والمجلس في موقفه هذا يدرك تمامًا الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع، علمًا بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة"

واختتم البيان: "وقد دعونا إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية الاثنين الموافق 23 /11/2020 في تمام الساعة الخامسة مساء لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة".