تراند اليوم : متحف الدحيح يقدم حكاية “كليوباترا” على طريقة هيتشكوك.. إتفرج

طرحت منصة شاهد vip الحلقة الخامسة من برنامج “متحف الدحيح” من تقديم أحمد الغندور.

دارت الحلقة حول السيرة الذاتية للملكة كليوباترا أخر ملوك الأسرة البطلمية، وتاريخها مع الصراعات حول حكم مصر.

جسدت الفنانة نور قدري شخصية كليوباترا، التي تركت قاعة زعماء التاريخ في متحف الدحيح وانتقلت إلى قاعة الشخصيات الهامة المليئة بالفنانين، ودخلت في مفاوضات مع المخرج ألفريد هيتشكوك الشهير بأفلامه عن جرائم القتل الغامضة، والذي كان يرى أنه سيقدم قصة الملكة كليوباترا بشكل مختلف.

دخل بوذا مع الدحيح إلى غرفة الشخصيات المهمة، وهناك قرر هيتشكوك أن يحكي أحمد الغندور قصة كليوباترا، على أن يتولى هو إخراج الحلقة بأسلوبه الشهير.

تناولت حلقة متحف الدحيح قصة حياة كليوباترا ودراستها للعلوم في الإسكندرية قبل سقوط حكم والدها بطليموس الثاني عشر، واستيلاء شقيقها الأصغر بطليموس الثالث عشر على العرش، ومن بعده هروبها من مصر وتحالفها مع يوليوس قيصر الحاكم الروماني، وإنجابها لابنه قيصرون، وغودتها إلى حكم مصر بمساعد “قيصر”، ثم تحالفها مع ماركوس أنطونيوس بعد سقوط حكم يوليوس قيصر.

كما تناولت الحلقة علاقة كليوباترا وأنطونيوس المميزة بشعب مصر، ومعركة أكتيوم بين جيش أوكتافيوس في روما، وجيش كليوباترا وأنطونيوس، والتي انتهت بهزيمة الأخير، ودخول الرومان إلى مصر وانتهاء حكم البطالمة، ومن بعده انتحار أنطونيوس وكليوباترا.

يذكر أن برنامج “متحف الدحيح” يُعرض حصريًا يوم الأحد من كل أسبوع عبر منصة شاهد vip، في حلقة مدتها ساعة يقدمها أحمد الغندور في إطار يمزج بين المشاهد الكوميدية وتقديم المعلومات بأسلوب مبسط،

يكتب مؤمن خالد المادة العلمية لـ”متحف الدحيح”، فيما يكتب الجانب الدرامي محمد خميس وعبد الرحمن جاويش، يشارك في التمثيل كلا من محمد خميس “بوذا” ونهال كمال “زينب” والبرنامج من إخراج علاء إسماعيل.

