تراند اليوم : هنا الزاهد وشقيقتها في كواليس “حلوة الدنيا سكر”.. إتفرج

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن مشاركة شقيقتها فرح في مسلسلها الجديد “حلو الدنيا سكر”.

نشرت هنا عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على Instagram، فيديوهات تجمعها بشقيقتها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد، موضحة أن فرح ستقوم بدور شقيقتها في إحدى الحكايات، وعلّقت ضاحكة: “شوفوا مين هتقوم بدور أختي في واحدة من الحكايات.. اهدي علينا شوية يا فنانة”.

ينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي وتعتمد كل حكاية على مشاركة بطل مختلف ومجموعة مختلفة من الفنانين، مع وجود هنا الزاهد فى كل الحكايات، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

ويكتب العمل 8 مؤلفين، هم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج شركة سينرجي بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكري.

