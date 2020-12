تراند اليوم : فيلم “Freaky” يزيح “جاكي شان” من تصدر الإيرادات الأمريكية.. شاهد

تغيرت ترتيبات قائمة الايرادات الأمريكية بعد أن شهدت دور العرض الأمريكية طرح أفلاما جديدة في ظل محاولات صناع السينما النجاة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبالنظر إلى الإحصاءات المنشورة على موقع Box Office Mojo، احتل فيلم الرسوم المتحركة Gekijouban Fate/Stay Night: Heaven’s Feel – III. Spring Song المركز العاشر هذا الاسبوع بإيرادات بلغت 200 ألف دولار في أسبوع عرضه الأول.

نال فيلم The Last Vermeer المركز التاسع لهذا الاسبوع بإيرادات بلغت 225 ألف دولار، بينما هبط فيلم Tenet للمركز الثامن بإيرادات بلغت 360 ألف دولار، وبذلك تبلغ إجمالي إيراداته نحو 205 مليون دولار.

جاء فيلم Vanguard في المركز السابع بإيرادات وصلت إلى 400 ألف دولار في أسبوع عرضه الأول، وفي المركز السادس جاء فيلم The Last Shift بإيرادات تصل إلى 389 ألف و682 دولار.

وفي السطور التالية، نرصد إيرادات المراكز الأولى في قائمة الـBox Office، هذا الأسبوع:

Honest Thief

احتل فيلم Honest Thief بطولة بطولة ليام نيسون المركز الخامس لهذا الأسبوع بإيرادات تصل إلى 462 ألف دولار لتصبح إجمالي إيراداته 25 مليون دولار.

تدور الأحداث في إطار الأكشن الممزوج بالإثارة والتشويق، حول اللص المحترف “توم” الذي يسرق عدة بنوك ويخفي الأموال، وعندما يقع في حب صديقته آني، يقرر بدء حياة جديدة، ولكن يصطدم بعراقيل الماضي ومصائبه.

Come Play

جاء فيلم Come Play في المركز الرابع بإيرادات بلغت 550 ألف دولار لتصبح إجمالي إيراداته 9 ملايين و985 ألف و603 دولار.

في إطار من الرعب، تصبح حياة طفل صغير وعائلته على المحك، حينما يصبح مطارد من قبل وحش يُدعى لاري يقتحم حياة الضحايا من خلال الهواتف الذكية والمحمولة.

Let Him Go

احتل فيلم Let Him Go بطولة كيفين كوستنر المركز الثالث بإيرادات بلغت 710 ألف دولار لتصبح إجمالي إيراداته 8 ملايين دولار.

يعاني نقيب شرطة متقاعد وزوجته من فاجعة فقدانهما ابنهما الوحيد وفي سبيل تجاوز الصدمة والخسارة الكبيرة يذهب الثنائي في مغامرة على أمل العثور على حفيدهما الوحيد.

The War with Grandpa

تصدر فيلم The War with Grandpa بطولة روبرت دي نيرو المرتبة الثانية محققا إيرادات بلغت 733 ألف دولار لتبلغ إجمالي إيراداته نحو 24 مليون و309 ألف دولار.

“بيتر” وجدُّه يقعان في خلاف معًا عندما ينتقل الجد إلى منزل العائلة، حيث يضطر بيتر للتنازل عن أثمن شيء بالنسبة له؛ ألا وهو غرفة نومه. ثم يصبح شغله الشاغل منذ ذلك الحين هو فعل أي شيء يساعده على استرداد غرفته من جديد؛ وبهذا يتفق بيتر مع أصدقائه على وضع الجد في سلسلة من المقالب.

Freaky

تربع فيلم Freaky على عرش الإيرادات لهذا الأسبوع بعدما حقق نحو مليون و200 ألف دولار لتبلغ إجمالي إيراداته 9 ملايين و244 ألف دولار.

بعد تبادل أجساد بين فتاة في المدرسة الثانوية وقاتل متسلسل مختل، تكتشف الفتاة أنه يجب عليها العودة لجسدها خلال 24 ساعة قبل أن تصبح محبوسة في جسد القاتل للأبد.