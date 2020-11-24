مصر.. نقابة الصحفيين تلزم أعضاءها بمقاطعة أخبار محمد رمضان

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

ألزمت نقابة الصحفيين في مصر، أعضاءها بمقاطعة أخبار الفنان محمد رمضان ونشر صوره، وذلك على خلفية الجدل الدائر بعد تداول صوره مع بعض الإسرائليين.



ويتضمن القرار مقاطعة أخبار محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته.

وأصدرت النقابة بيانا الإثنين، قالت فيه ”تابع مجلس نقابة الصحفيين عن كثب ردود الأفعال الشعبية الرافضة والغاضبة تجاه ما قام به الممثل محمد رمضان بلقائه في مدينة دبي قبل أيام بشخصيات تنتمي إلى الكيان الصهيوني، مخالفا بذلك قرار اتحاد المهن الفنية برفض كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال“.

وأضاف البيان“مجلس نقابة الصحفيين، إذ يدين مخالفة محمد رمضان لقرارات النقابات المهنية المصرية بحظر كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال واستفزازه لمشاعر الشعب العربي، فإنه يحيي قرار مجلس اتحاد النقابات الفنية بإيقافه وإحالته إلى التحقيق“.