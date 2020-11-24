تراند اليوم : أحدث ظهور للفنانة المعتزلة “حنان ترك” على “السوشيال ميديا”.. شاهد

عاودت الفنانة المصرية المعتزلة، حنان ترك، الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، بعد انقطاع طويل عن نشر صورها استمر عامين.

وفي أحدث ظهور لها، شاركت حنان ترك، أمس الأحد، صورة لها وهي تجلس أمام البحر، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

وأرفقت حنان ترك مع صورتها رسالة مفادها: “السعادة ليست حلما بعيدا، هي تفاؤل وحسن ظن بالله وصبر بغير استعجال وثِـق دائماً بأن اليد الممتدة إلى الله لا تعود فارغة أبدا”.

يشار إلى أن حنان ترك فاجأت معجبيها ومتابعيها في 2018 بحذف جميع الصور التي شاركتها، واكتفت فقط بالمشاركة بالتغريدات في المناسبات الرسمية والأدعية الدينية.

وأعلنت حنان ترك، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عن أنها ستتواصل مع جمهورها الخميس من كل أسبوع، عبر قناتها على موقع “يوتيوب” للفيديوهات، وذلك ابتداء من الخميس 7 من الشهر نفسه.

وكتبت حنان ترك في منشور حذفته لاحقا من موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي: “سأكون معكم كل يوم خميس من أول الخميس المقبل من الساعه 7 إلى الساعه 8 ونصف مساء على الهواء مباشرة، للإجابة على كل أسئلتكم وسنشارك نصائح لبعض بإذن الله على قناة يوتيوب”.

وكان آخر أعمال حنان ترك الفنية مسلسل “الأخت تريز”، من إنتاج عام 2012، ثم أعلنت بعده اعتزالها الفن أثناء حلولها ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج “أنا والعسل”، من تقديم الإعلامي اللبناني نيشان.

ومن أشهر أعمال حنان ترك الفنية، مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” أمام الفنان نور الشريف، وأفلام “الآخر” للمخرج يوسف شاهين، و”سهر الليالي”، و”جاءنا البيان التالي” مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي، و”الحياة منتهى اللذة”.

