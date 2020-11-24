تطورات جديدة في خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

تطور الخلاف بين المطرب المصري عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني والذي وقع منذ أيام إلى أن وصل لمغادرتها المنزل الذي يجمعهما.



وأكدت مصادر مقربة من الطرفين وقوع شجار بينهما وارتفاع صوت عمرو دياب في أحد الأماكن الساحلية التي كانا يقضيان إحدى السهرات فيها معا.

وأوضحت أنها لم تكن المرة الأولى للشجار بينهما الذي لم تتصاعد وتيرته من قبل كما حدث في المرة الأخيرة، وأدى إلى غضب دينا الشربيني بشدة وعدم رغبة عمرو دياب في مصالحتها.

وانتقلت دينا الشربيني للإقامة في منزل آخر بعيداً عن منزلهما الحالي، وقررت معاقبة عمرو دياب بعد أن رفضت حضور الحفل الخاص به الذي أقيم الخميس الماضي.

ورغم تداول البعض لأخبار إلغاء عمرو دياب متابعته لدينا الشربيني على تطبيق أنستقرام إلا أنه في حقيقة الأمر لم يكن عمرو دياب يتابع حسابها منذ البداية.

وخرج أحد المقربين للمطرب الشهير وصرح لأحد المواقع الإخبارية بأن ما حدث بين الثنائي مجرد خلاف عادي يحدث بين أي اثنين، وأكد أنهما لم ينفصلا لأن علاقتهما قوية.