شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال أثناء غنائه لمصر من داخل الاستديو: بعشق ليلها ونيلها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المطرب أحمد جمال من خلال فيديو لحظة تسجيله أغنية يغنيها لمصر، عبر حسابه على تويتر، حيث ظهر فيها من داخل أحد الاستديوهات، وهو يقول مقطع من كلمات الأغنية الذى قال فيها : "بعشق نيلها وليلها وحتي تراب شوارعها، والمجد زمان حالف ارجعها، طول ما في قلبى النبض وطول ما فيا روح، عمري ما افرط فيكي وحقك مش هيروح، واللى يقرب منك خطوة ده مش مسموح".



احمد جمال اثناء غناءه

يذكر أن المطرب أحمد جمال قد طرح مؤخرا فى وقت سابق من العام الجاري، عدة أغانى منها "محتاج سنة" و "قصاد عيونى" وأغنية "كل سنة وانت طيب"، و"من غير مجاملة".

كما سبق وأحيا المطرب أحمد جمال مؤخرا حفلا بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر الذى أقيم أمام المنصة بمدينة نصر، بحضور الآلاف من المواطنين، حيث بدأ بغناء الأغانى الوطنية منها للراحل عبد الحليم حافظ "صورة صورة"، ورفع الحضور الأعلام المصرية، مرددين هتافات لدعم الدولة والرئيس السيسى، اثناء الاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد.

وسبق وأكد أحمد جمال لـ"الخليج 365" إنه نال إشادات كبيرة على أغنية "محتاج سنة" خاصة أن اسمها كان غريب على الناس، ووجه الشكر لكل صناع الأغنية الشاعر محمد عاطف والملحن أحمد زعيم والموزع توما ومهندس الصوت امير محروس وكل القائمين عليها.