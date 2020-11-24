شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يسخر من شائعة طلاقه لـ ياسمين عبد العزيز.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر النجم أحمد العوضى من شائعة انفصاله عن النجمة ياسمين عبد العزيز وطلاقهما، حيث علق على صفحة ادعت ذلك عبر موقع فيس بوك، بعدما أكدت أن العوضى طلق ياسمين عبد العزيز وقال في تعليقه: "إيه ده بجد.. تصدق معرفتش إلا من هنا".



احمد العوضى وتعليقه على الأمر

وكانت تغزلت النجمة ياسمين عبد العزيز في زوجها الفنان أحمد العوضى، بداية الشهر الجاري، حيث نشرت صورة رومانسية لهما عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: "بطلى"، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها.

وكان الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ظهرا في أحدث صورة لهما معًا مؤخرًا، من خلال الحساب الرسمي للفنان أحمد العوضى عبر انستجرام، والذى شارك متابعيه بلحظات الرومانسية الذى يعيشها مع زوجته خلال الآونة الأخيرة، حيث اعتاد الثنائي على التفاعل مع متابعيهما من آن لآخر بصور لهما أو توجيه رسائل لبعضهما البعض، وما إن نشر الصورة حتى لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيهما ممن حرصوا على كتابة التعليقات لهم.

وآخر أعمال النجمة ياسمين عبد العزيز مسلسل "ونحب تانى ليه" وعرض في رمضان الماضى بطولة شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، إسلام جمال، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.

وشارك الفنان أحمد العوضي في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، حيث جسد العوضي شخصية الإرهابي هشام عشماوي، والمسلسل بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى.