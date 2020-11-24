محمد رمضان: "أنا إجازة دراما رمضان ٢٠٢١.. تمنياتي للجميع بالتوفيق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمد رمضان، على توجيه رسالة لجمهوره، قائلاً: "للعلم عدم دعمكم في إيقافي شيء، وتصويتكم لي شيء آخر، وتمنياتي لي وللجمهور بمشاهدة ممتعة".

وكتب رمضان، عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً: "أنا إجازة دراما رمضان٢٠٢١ تمنياتي لي وللجمهور بمشاهدة ممتعة وتمنياتي لزملائي بالنجاح والتوفيق.. وشكراً جمهوري على تصويتكم لي جائزة أحسن ممثل٢٠٢٠ عن "البرنس".

وأضاف: "للعلم عدم دعمكم في إيقافي شيء، وتصويتكم لي شيء آخر.. الحمد لله على كل شيء، أكيد خير، ربنا يديم الحُب.. ثقة في الله نجاح دائماً أبداً".

وكان الفنان محمد رمضان، رد على قرار وقفه عن العمل، عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "أحترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع اسرائيلي وأني لا أعلم جنسيته، ولو كنت أعلم كُنت مؤكد رفضت التصوير".

وتابع رمضان: "ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل أغاني عربي وإنجليزي وفرنسي، ولما الأغنية الاسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كُنت أسيب صحابي وأجري أعيط في الاسانسير ولا أعمل إيه ؟".

وأضاف: "أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب، تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكراً نقابة المهن التمثيلية.. شكراً شركة الإنتاج على إيقاف مسلسلي رمضان القادم.. شكرًا جمهوري لعدم دعمكم لي .. ثقتي في الله وحده".



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