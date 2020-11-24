رانيا يوسف جذابة ومايا دياب في جلسة تصوير جديدة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر".

أحمد التهامي

نشر الفنان أحمد التهامي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بأحد الأماكن الساحلية.

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جديدة وجذابة.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت بملابس أنيقة.

مايا دياب

شاركت المطربة اللبنانية مايا دياب متابعيها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة.

نهى عابدين

نشرت الفنانة نهى عابدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

هايدي موسى

نشرت المطربة هايدي موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

ياسمين علي

نشرت الفنانة ياسمين علي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل "شرفة"