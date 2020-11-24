تراند اليوم : محمد رمضان بيبرر ويعيط ويتطاول كمان بعد قرار وقفه على التمثيل

بدلا من الاعتذار أو الاسف.. بدأ محمد رمضان سيناريو التبرير والصراخ واللوم والتطاول ايضا على جمهوره.

اخطأ وتمادى في الخطأ وحاول التبرير الغير معقول والغير منطقي، ولام على المهن التمثيلية بعد أن اصبح قرار وقفه عن التمثيل مطلب شعبي.

لام على جمهوره لعدم مساندته، ولا نعلم كيف نسانده في جريمة مكتملة الأركان.

ولا على الشركة المنتجة لمسلسله الجديد على وقف التصوير.

قريبا سترون رمضان يتطاول على الجميع.. سترون الكثير من الأسرار والحكايات … وستشاهدون حقيقة النجم الذي طار كبالونة تمتلئ بالهواء والخالية من المضمون.

حيث علق الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على قرار مجلس نقابة المهن التمثيلية بوقفه عن العمل وتحويله للتحقيق على خلفية ظهوره مع مشاهير إسرائيليين في مدينة دبي الإماراتية.

ونشر محمد رمضان صورة له بزي الجيش المصري قائلا: “أحترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي وأني لا أعلم جنسيته ولو كنت أعلم كنت مؤكد رفضت التصوير”.

وتابع: “ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل أغاني عربي وإنجليزي وفرنسي ولما الأغنية الإسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت أسيب صحابي وأجري أعيط في الأسانسير ولا أعمل إيه؟! أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم”.

وأضاف: “رغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكراً نقابة المهن التمثيلية .. شكراً شركة الإنتاج على إيقاف مسلسلي رمضان القادم.. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي.. #ثقتي_في_الله_وحده”.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، أصدرت قرارا مساء اليوم الاثنين ، بوقف الفنان محمد رمضان، وذلك عقب إنتهاء إجتماع اتحاد النقابات الفنية، وذلك بعد ظهوره مع مشاهير إسرائيليين في حفل بمدينة دبي، مما جعل الجمهور يتهمه بالتطبيع فى هذا السياق، وتم تحويله إلى التحقيق في أول أسبوع من شهر ديسمبر المقبل.

