تراند اليوم : بعيونها الساحرة .. نيللي كريم خطفت قلوب جمهورها – إتفرج

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت نيللي كريم في الصورة بإطلالة جذابة وبدون مكياج لتبرز جمال ملامحها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها ليبرز جمال ملامحها.

وتشارك الفنانة نيللي كريم في بطولة فيلم “الثلاثاء 12″، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

وتدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة تتمردن لتحقيق أحلامهن.

وكانت ردت الفنانة نيللي كريم على الانتقادات التي طالت فيلمها الأخير “خط دم”، من خلال لقائها في برنامج “the insider aribia”.

وقالت “نيللي” من خلال اللقاء: “انا مش من الناس اللي بتزعل خالص ودي حاجة لطيفة من الجمهور، معنى كدة ان الناس اتفرجت علي الفيلم بغض النظر عن الفيلم عجبهم ولا معجبعمش، وفي الاخر الجمهور حر.

وكشفت الفنانة نيللى كريم عن حقيقة تأجيل مسلسلها الرمضانى 2020 “دهب”، وذلك خلال لقائها فى برنامج “the insider بالعربى”.

وقالت الفنانة نيللى كريم، إن فريق العمل يقوم بالتحضير للمسلسل، ولكنها مشغولة فى تصوير عملها الحالى، مؤكدة أنها بعد الانتهاء من التصوير ستقوم بالتحضير لمسلسل “دهب”.

وأضافت أنه ليس هناك نية للتأجيل كما انتشر على السوشيال ميديا، ولم تكشف عن أبطال المسلسل معها لأنه لم يتم التحديد حتى الآن.

في السياق نفسه، علقت “نيللي” على جميع الأخبار التي ترددت في الفترة الأخيرة حول انفصالها عن خطيبها، رجل الأعمال المعروف عمر إسلام، وهذا بعد التصريحات الخاصة بها مع الإعلامية وفاء الكيلاني عن عدم رغبتها في خوض تجربة الزواج مرة أخرى.

وأكدت أن أسئلة وفاء الكيلاني في العديد من الأحيان ترهق الضيف، مشيرة إلى أن إجابتها كانت بغرض وقف الحديث الخاص بتجربة الزواج، وأيضا الانتقال إلى موضوع آخر.

يُذكر أن المخرج محمد سامى حدد موعدًا لبدء تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد “العميل صفر” الذى يقوم ببطولته النجمان أكرم حسنى ونيللى كريم، وذلك بعد انتهائه من التحضيرات الأخيرة للعمل واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة.