شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تبلغ الشرطة عن والدتها دلال عبد العزيز.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة دنيا سمير غانم من تصوير فيلمها الجديد "تسليم أهالى" الفترة الماضية ودخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج استعداداً لطرحه في السينمات قريباً، وفى أحداث الفيلم تُبلغ بطلة العمل عن والدتها دلال عبد العزيز التي تعمل موظفة بإحدى المصالح الحكومية، وتتزوج من النجم الكوميدى بيومى فؤاد، حيث يعملان مع أحد الأشخاص في تجارة المخدرات وتسليم ألماظ، فتتورط دنيا وهشام ماجد أبطال الفيلم مع أفراد تلك العصابة وتدور الأحداث في إطار كوميدى أكشن لذلك يقرران هشام لتسليم والديهما ويبلغان عنهما للشرطة.

وتدورأحداث الفيلم حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دورالبطولة أمام دنيا، مما يضطروا إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى.

فيلم "تسليم أهالى" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم ايمى سميرغانم ولوسى وآخرين.

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدار الثلاثة سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في البطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.