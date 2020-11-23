شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان " للحين عايش " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب اللبناني فضل شاكر من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "للحين عايش"، ومن المقرر أن يتم طرحها يوم الخميس المقبل على قناته الرسمية "اليوتيوب".

من ناحية أخرى أطلق فضل مؤخراً أغنية "ذهب الليل" بمناسبة اليوم العالمى للطفل، لتكون بطاقة معايدة للأطفال بيومهم العالمي، باعتبارهم شريحة مهمة فى المجتمع.

وقام فريق العمل الفني لفضل بعمل فيديو بطريقة ثنائية الأبعاد الكرتونية لأغنية "ذهب الليل"، مع الحفاظ على هوية اللحن والكلمات الأصلية، فيما قام حسان حسامى بإعادة توزيع العمل موسيقيا.

يذكر أن فضل شاكر سجل أغنية سينجل جديدة تحمل طابع رومانسى باللهجة المصرية، بعنوان"خارج كل الحسابات"، من كلمات محمد يونس، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع الموسيقي شريف قاسم، ويقدمها الموزع شريف بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة وستكون مفاجأة لجمهور فضل، معربا عن أمنياته أن تنال إعجابه، بحسب تصريحاته لـ"الخليج 365".