شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يكشف لـ تليفزيون الخليج 365 أسرارا جديدة عن حياته ورحلة الصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل المطرب الشعبي سعد الصغير، ضيفًا على "تليفزيون الخليج 365" في حلقة جديدة من برنامج "فينك يا نجم" الذي تقدمه الزميلة منة يحيى، والمقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويكشف المطرب الشعبي سعد الصغير أسرارًا جديدة ومهمة عن حياته الشخصية التى لا يعرفها الكثير، كما أنه يروى رحلة صعوده ومشواره الفني الذى بدأ من الصفر حتى أصبح أحد نجوم الأغنية الشعبية، ويتحدث عن العديد من مشاريعه الفنية المقبلة.

من ناحية أخرى، يجهز سعد الصغير هذه الأيام عددًا من الأغانى الجديدة التى سيضمها لألبومه الجديد ويتعاون فيها مع محمد عبد المنعم ومحمد البوغة وأحمد عادل وزيزو فاروق وهانى فاروق، وملاك عادل وباسم منير.

المطرب سعد الصغير طرح مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "برة برة" وهى من كلمات وائل رياض وألحان عصام إسماعيل وتوزيع إسلام شيتوس، وفكرة ابنه محمود سعد الصغير الذى ظهر فى مشاهد من الكليب.



























































