شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تستضيف سيدة المطر فى منزلها.. وتؤكد: "ست صبورة ومكافحة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة ياسمين صبرى، عن سعادتها للقائها مع الحاجة نعمات عبد الحميد المعروفة إعلامية بسيدة المطر، مشيرة إلى أنها سيدة صبورة ومكافحة، ونشرت ياسمين صبرى، عبر حسابها بموقع انستجرام، صور من لقاءها مع الحاجة نعمات، وعلقت قائلة:" الحاجة نعمات نورتني النهارده في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير.. ست صبورة ومكافحة.. ربنا يديها الصحة وطول العمر".



ياسمين صبرى عبر حسابها بموقع انستجرام

يأتى هذا بعدما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نفيين القباج، أن الحاجة نعمات عبد الحميد المعروفة إعلاميًا باسم "سيدة المطر"، ست قوية جدًا، كاشفة فى مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON"، أنها بعد دراسة أوضاع الاسرة خاصة وأن لديهم غرفة بمنافعها تقع فى محافظة بنى سويف، سألت لماذا لا نستثمر فى هذه الأشياء فى المحافظة، مشيرة إلى أن "سيدة المطر" عندما سألتها الوزارة عن إمكانية تشطيب غرفتها فى بنى سويف، وافقت وطلبت فقط صب دور ملحق من أجل نجلها".

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى: "عندما تحدثت مع زوجها وجدت إمكانية إعداد كشك خاص به، بالإضافة لهواية السيدة نعمات أنها تستطيع تربية الدواجن"، موضحة أنها وبواسطة قاعدة البيانات المعلوماتية المتوفرة لدى الوزارة استطاعت جلب تاريخ الأسرة، وثبت أن "سيدة المطر" حصلت على قرض سابق من أجل تربية الدواجن.

وقالت نيفين قباج: "اكتشفت أن السيدة نعمات أخدت قرض قبل كده وسألتها سيبتى بنى سويف ليه؟ قالت جرينا ورا الرزق فعرضت عليها العودة إلى هناك، متابعة: "المشكلة ليست فى الشقة الإيجار لأنها عقب توفير الشقة ستحتاج إلى مصدر للإنفاق على مناحى الحياة المختلفة وحتى المواصلات ومن ثم رأينا عودتهما لبنى سويف خاصة أن زوجها عمره 48 عامًا واصغر منها بنحو 15 عاماً بما يعنى أنه لازال لديه القدرة على العمل.