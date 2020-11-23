شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يشارك فى تحدى "عرفتوا اللى حصل" ويتحدى أشرف عبد الباقى وصلاح عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" على المشاركة فى التحدى الذى سبق وأطلقه آسر ياسين بعنوان "عرفتوا اللى حصل"، والذى يتمثل فى قول عدد من الكلمات في مدة قصيرة، وذلك عبر فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.



أوس أوس

وتحدى أوس أوس ثلاثة فنانين هم أشرف عبد الباقى، صلاح عبد الله، سليمان عيد، مثلما ظهر خلال الفيديو الذى نشره مؤخراً، وقبل فيه تحدى الفنان ماجد المصرى.

وكان النجم آسر ياسين دعا كلا من أحمد السقا وأروى جودة وكريم فهمى وأحمد حاتم وتميم يونس وروبى لتحدٍ جديد من نوعه، وهى قول مجموعة من الكلمات المركبة والمتصلة فى أقل من 11 ثانية، حيث تمكن آسر من إنهاء التحدى خلال 11 ثانية فقط.

كما شارك فى التحدى المطرب محمد الشرنوبي، الذي وجه إليه الفنان كريم فهمي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو له وهو ينطق الكلمات بشكل سريع خلال ثواني معينة بدون تداخل أو غلطة في النطق، والذي قرر تحدى عدد من الفنانين والمشاهير، على رأسهم الفنانة هنا الزاهد والفنان عمرو وهبة والفنانة هدى المفتى، والفنان أحمد خالد صالح، والفنان أحمد زاهر، بالإضافة إلى زوجته راندا رياض.