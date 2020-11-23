شكرا لقرائتكم خبر عن مد عرض مسرحية " الوصية " لخالد جلال على المسرح القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم مد عرض مسرحية " الوصية " لخالد جلال بعدما حققت نجاحا كبيرا خلال أيام العرض الثلاثة علي المسرح القومي، وحضرها كم كبير من نجوم الفن والإعلام ونالت إشادات واستحسان من الجميع .

المسرحية سوف يستأنف عرضها أيام ( الخميس والسبت والأحد ) المقبلين علي المسرح القومي ويستمر عرضها في نفس تلك الأيام من كل اسبوع ويضاف إليهم يوم الجمعة من الأسبوع القادم ويستثني الاسبوع الجاري بسبب مباراة الأهلي والزمالك .

مسرحية "الوصية" مأخوذة من قصة حقيقية وهى قصة الشهيد محمد المعتز رشاد، أعاد كتابتها وصياغتها مسرحيا الكاتب الكبير أيمن سلامة، وقام بإخراجها المبدع دائما خالد جلال، ويقوم ببطولتها الفنانين أحمد فؤاد سليم وسميرة عبدالعزيز ومحمد عادل ومحمود حافظ ، وقدمت ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التى يتبناها البيت الفنى للمسرح تحت قيادة الفنان إسماعيل مختار بإشراف من معالي الوزيرة الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعى بأهمية دورها فى حماية الوطن من خطر الإرهاب.

والشهيد محمد المعتز رشاد هو أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015 وكانت قصته ملهمة ومؤثرة لذلك تحولت لملحمة بطولية يتعلم منها الأجيال دروسا في الوطنية وحب الوطن والانتماء والتضحية من أجله والعمل من بطولة النجوم العظام أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقى، ألحان المهدى بسنت صيام، والبطولة الغنائية مى فاروق، وأشعار محمد بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار، استعراضات دكتور مجدى صابر، ملابس هالة الزهوى، ديكور محمد الغرباوى، مخرج منفذ علا فهمى.