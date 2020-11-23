شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار فيلم "لما بنتولد" لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الناقد مجدي الطيب عن اختيار فيلم "لما بنتولد" إخراج تامر عزت ليمثل السينما المصرية في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية من قبل اللجنة المكونة من 41 عضوًا هو أحد أعضائها.

الفيلم يتناول ثلاث قصص لثلاث شخصيات مختلفة تواجه تحديات خاصة بسبب القيود التي فرضت عليهم وتتشابك القصص من خلال أغاني المطرب أمير عيد وهو صاحب قصة من القصص الثلاثة فالسيناريو يتعمق فى سؤال مهم هو: هل عندما تسعد نفسك ربما تؤلم من هم حولك بقصد أو بدون قصد؟ فأمين "عمرو عابد" الشاب البسيط الفقير الذى يعيش "على قد حاله" ويصرف على أسرته المكونة من زوجته وأمه وشقيقه وجده المريض تدفعه الظروف لتحقيق السعادة له ولمن حوله بأن يعمل "gigolo" "جيغُولو" وهى مهنة من يبيع جسده من الرجال للنساء مقابل المال، فهو حقق سعادة لأسرته بتوفير احتياجاتهم لكنه آذاهم وأذى نفسه بما ارتكبه من جريمة فى حق نفسه وحق زوجته.

فيلم "لما بنتولد" من بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، والمطرب أمير عيد عضو فرقة "كايروكي" فى أول مشاركة سينمائية له، وابتهال الصريطى، محمد حاتم، دانا حمدان، بسنت شوقى، الفنانة حنان سليمان والفنان القدير سامح الصريطى والموسيقى التصويرية للفيلم من تأليف شريف هوارى عضو فرقة كايروكى.