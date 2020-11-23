شكرا لقرائتكم خبر عن "أحبك وحبيبتي".. بيلا حديد بتاتوهين باللغة العربية على ذراعيها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد بتاتوهين على ذراعيها مؤخرًا، تميزًا باللغة العربية، وذلك من خلال كلمتي "حبيبتي"، و"أحبك"، وفقاً لموقع ديلي ميل الذى نشر تقرير مؤخرًا بشأن عارضة الأزياء ذو الأصول الفلسطينية.

كما أضاف التقرير أن بيلا تفضل دائمًا الكشف عن أصولها العربية، وهو ما ظهور مؤخراً من خلال أحدث تاتوهين على ذراعيها سواء اليمني أو اليسري، وأوضخ التقرير أنها رغم عدم وجود تاتوهات كثيرة على جسدة إلا أنها فضلت إضافة هاتين الكلمتين.



بيلا حديد بتاتو

من ناحية أخري سبق واستعرضت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، ديكور شقتها فى مدينة نيويورك الأمريكية، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورا لها خلال قضائها بعض الوقت فى منزلها فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.



بيلا حديد بتاتو عربى

وتألقت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عامًا فى إطلالة أنيقة من داخل شقتها، فيما ظهر فى خلفية الصور ديكور منزلها، حيث ظهر جيتاران كبيران، إضافة إلى بعض الرفوف التى وضعت عليها مستلزماتها.

وفي وقت سابق خطفت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد، الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، والتى تحولت فيها الى عارضة كلاسيكية في فترة السبعينيات، حيث ارتدت عدة صيحات غريبة إلى حد ما بجانب فستانها الكلاسيكى.