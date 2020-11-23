شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد عن أغنية "يا بخته": مفاجأة وبعيدة عن الحزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم أحمد سعد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أغنية "يابخته" التى تجمعه بالنجم هانى شاكر مفاجأة للجميع وتحمل طابع الفرح وبعيدة عن جو الكآبة والحزن ويراهن عليها فى مشواره الغنائى خاصة أنه يقدمها مع صوت قوى بحجم هانى شاكر وتحمل عدد من المفاجئات .

وأضاف سعد أنه متحمس جدا للتعاون مع هانى شاكر مشيرا أن ردود أفعال البرومو فاقت توقعاته حتى الآن ويتمنى ان تنال الأغنية اعجاب جمهوره .

وإنتهى مؤخرا من تسجيله وذلك داخل أحد الاستوديوهات بالدقى، وهى من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى محمود صبرى.

وكان النجم أحمد سعد، قد أحيا حفله الغنائى مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، وبحضور كامل العدد، وحضر سعد بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم، وقدّم وصلته الطربية التى أمتعت جمهور مهرجان الموسيقى العربية بمشاركة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

وكان ضمن الحضور الفنان عمرو سعد شقيق أحمد والمخرج عمر زهران وكان اللافت للنظر التزام الحضور بالإجراءات الاحترازية خاصة مع التواجد الكبير من محبى المطرب المتميز.

وقدم أحمد سعد، باقة من أجمل أغانى التراث، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيه المميزة، منها: "يا مصر مين يقدر عليكى"، "على حسب وداد"، "سألت نفسى"، "العشم"، "لأجل النبى"، أهوه ده اللى صار"، بالإضافة إلى "بحبك يا صاحبى" من مسلسل يونس ولد فضه، "ابن الأصول" من مسلسل الفتوة، "الجدعنة"، "يا تمر حنة"، وغيرها ممن قدمها بناء على رغبات الجمهور وسط عاصفة من التصفيق المتواصل.