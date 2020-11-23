شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التوقف بسبب وفاة تشادويك بوسمان..بدء تصوير Black Panther 2 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن Marvel تستعد للمضي قدمًا من أجل بدأ تصوير Black Panther 2، فبعد تعليق الفيلم بعد الوفاة المفاجئة والمأساوية للنجم تشادويك بوسمان ، توقفت خطط بدء الإنتاج في مارس 2021 حيث استغرق طاقم العمل بعض الوقت للحزن على الممثل الراحل.



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لكن ووفقًا لـ The Hollywood Reporter ، تستعد Marvel الآن للمضي قدمًا حيث قررت بدأ تصويرBlack Panther 2 ، بـ أتلانتا في يوليو المقبل لمدة تزيد عن ستة أشهر.

وبحسب الموقع، لم توضح مارفل بعد كيف ستتطور السلسلة بعد رحيل بطلها شادويك بوسمان، لكن من المؤكد أنها لن تستخدم المؤثرات البصرية بديلًا للممثل الراحل.

وقال مخرج السلسلة، رايان كوجلر: “لقد أعادتني السلسلة إلى جذوري، إلى قارة إفريقيا، ولذلك أرغب في تنفيذ فيلم يتحداني كفنان وكشخص، وأتمنى من قلبي تحقيق ذلك”.