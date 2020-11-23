شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي يطرح "وحق الله" أول أغنية خليجية له مع السعودى بدر الشعيبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان أحمد فهمي أغنيته الجديدة "وحق الله"، عبر موقع "يوتيوب" منذ قليل، وهى أول أغنية له باللهجة الخليجية، بمشاركة الفنان السعودي بدر الشعيبي، وهي من ألحان وكلمات بشار، ولم يتمكن فهمي من الذهاب إلي السعودية لتصوير الأغنية مع بدر الشعيبي وباقي فريق الأغنية، وذلك بسبب القيود المفروضة علي السفر وفقًا للاشتراطات الصحية التي يفرضها فيروس كورونا في الكثير من البلاد.

وكان شارك النجم أحمد فهمي جمهوره بفيديو قديم له يظهر عشقه للفن والموسيقي منذ طفولته، حيث يظهر به وهو يعزف على الكمان في طفولته، عبر حسابه الشخصى بموقع "انستجرام"، معلقًا عليها قائلاً: "أيام قديمة"، لينال الكثير من الإعجاب من قبل متابعيه، كما علق صديقه وزميله بفريق "واما" علي الفيديو قائلاً: "ياه يا عبد الصمد".

ومن ناحية أخرى، أكد النجم أحمد فهمى، لـ"الخليج 365"، أنه يستعد حالياً لأغنية جديدة بمشاركة المطربة الرومانية العالمية "INNA"، وهو أول تعاون بينهما، مشيراً إلى أن الأغنية حالياً فى مراحل التحضيرات النهائية، ومن المقرر البدء فى تسجيلها خلال الفترة المقبلة، وتحديداً بعد الاستقرار على كل التفاصيل، لافتاً إلى أن الأغنية كان من المقرر أن تظهر للنور ما قبل جائحة كورونا، لكن توقفت التحضيرات الخاصة بالأغنية بسبب "فيروس كورونا".

وأوضح فهمى أن الأغنية لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، مشيراً إلى أن موزع الأغنية رومانى الجنسية، موضحاً أن العمل سيتضمن 3 لغات وهى العربية، والإنجليزية، والإسبانية، ومن المقرر أن يتم طرحها في أواخر الصيف الحالي، أو أول الشتاء على أقصى تقدير.

المطربة العالمية "INNA" واحدة من النجمات العالميين وتقدم الغناء والرقص، حيث ذاع صيتها في العالم عندما طرحت ألبوم بعنوان "ساخن" عام 2009، ونال الالبوم نجاحا واسعا على مستوى العالم حيث حقق نسبة مبيعات عالية حول العالم إضافة إلى اختياره كأفضل عشرة ألبومات في كل من التشيك، فرنسا والمملكة المتحدة.