شكرا لقرائتكم خبر عن ملابس جنيفر لوبيز بحفل American Music Awards بآلاف الجنيهات.. مش هتصدق الرقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية جنيفر لوبيز أنها واحدة من أهم وأشهر إيقونات الجمال والموضة، ورغم ذلك فإنها تبلغ من العمر ( 51 عاما ) كما أن لديها قدرة كبيرة على تحدى السن وهو ما يظهر بإطلالاتها دائما .

استطاعت جنيفر لوبيز أن تخطف الأنظار أمس فى حفل توزيع جوائز "American Music Awards " لعام 2020 و الذى أقيم على مسرح Microsoft فى وسط مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، حيث أثارت ضجة كبيرة بين المعنيين بالأزياء و الموضة .

اختارت جنيفر لوبيز أن ترتدى فستان ذو تصميم أنيق باللون الفضى وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Balmain " ووصل سعره الى 10746 جنية إسترلينى وهو ما يقرب من 224,5 ألف جنيه مصرى .

فى حين اختارت جنيفر لوبيز أن تظهر باستعراضها مع مالوما على المسرح مرتديه ملابس سوداء ذات تصميم مثير من مجموعة تصميمات " LaQuan Smith " بينما وصل سعره الى 524 جنية إسترلينى و هو ما يقرب من 10.900 جنية مصرى .

يذكر أن جنيفر لوبيز البالغة من العمر ( 51 عام ) قدمت أمس استعراض خاطف للأنظار مع النجم العالمى مالوما وذلك باغنيتهما " Pa’ Ti + Lonely " ، و استطاع النجمين اظهار مدى توافقهما و الكيمياء المذهلة التى تجمعهما على خشبة المسرح ، و يبدو أن لوبيز ذات من جرعه الأثارة والجراءة حيث حمل الاستعراضات بعض الايحاءات مما اعطى للكثيرين تكهن أن خطيبها لاعب البيسبول الهير أليكس رودريجيز شعر بحالة من الغضب بسبب هذا الاستعراض و هو الأمر الذى من الممكن ان يؤدى الى وجود توتر بعلاقة لوبيز و رودريجيز .

الأزمة الحقيقية هى سلسلة الاشادات التى جمعت مالوما و لوبيز هذه المرة و أيضا فى كليب نفس الأغنية حيث أشار الكثيرين حينها أن الثنائى مذهلان و الكيمياء بينهما تفوق الحدود و هو بالتأكيد ما يثير غيره اليكس رودريجيز .



جنيفر لوبيز (1)



جنيفر لوبيز (2)



لوبيز ومالوما (1)



لوبيز ومالوما (5)



لوبيز ومالوما (8)

لوبيز تخطف الانظار (2)



لوبيز تخطف الانظار (3)