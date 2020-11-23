شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السبب الحقيقى وراء تغيب تايلور سويفت عن American Music Awards والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيبت النجمة العالمية تايلور سويفت عن حفل توزيع جوائز "American Music Awards " لعام 2020 و الذى أقيم على مسرح Microsoft فى وسط مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية، وهو ما أثار الكثير من الجدل و التكهنات، خاصة أن سويفت فازت بالحفل بثلاث جوائز .
قررت تايلور سويفت البالغة من العمر ( 30 عاما ) الكشف عن السبب الحقيقى لذلك في مقطع فيديو قصير، حيث أكدت تايلورأنها تتواجد حاليا في الاستوديو، قالت تايلور للجماهير: "سبب عدم وجودي الليلة في الحفل هو أنني أعيد تسجيل كل أعمالي الموسيقية القديمة"، و بالرغم من انزعاج عشاقها بسبب غيابها عن هذا الحدث الضخم إلا ان تواجدها بالأستوديو جعلهم يشعرون بحماس شديد لما ستكشفه سويفت خلال الفترة المقبلة .
يذكر أن ضمت قائمة الفائزين أمس بحفل American Music Awards "عدد من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم ، حيث فازت النجمة العالمية تايلور سويفت بجائزة أفضل نجم للعام، كما نالت جائزة أفضل فيديو كليب للعام وذلك بكليبها " cardigan " وفازت أيضا تايلوربجائزة أفضل فنانة روك / بوب للعام .
بينما فازت النجمة العالمية دوجا كات بجائزة أفضل فنان جديد لعام 2020 كما فازت بـ " FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B "، وكانت جائزة أفضل تعاون لهذا العام من نصيب جاستين بيبر ودجان + شاى عن أغنية " Hours 10,000 " .
و فازالفريق الكورى الشهير " BTS " بجائزة " FAVORITE SOCIAL ARTIST " و جائزة أفضل فريق غنائى للعام .
أما جائزة أفضل مغنى بوب / روك فكانت من نصيب النجم العالمى جاستين بيبر ، بينما فازت النجمة العالمية دوا لييبا بجائزة أفضل أغنية للعام بـ " Don’t Start Now " ، فى حين فاز النجم هارى ستايل بجائزة أفضل ألبوم للعام بفئة بوب / روك و ذلك بألبومه " Fine Line " .
أما النجم العالمى Juice WRLD ففاز بجائزة أفضل مغنى راب / هيب هوب لهذا العام ، بينما حصدت النجمة العالمية نيكى ميناج جائزة أفضل مغنية راب / هيب هوب لهذا العام .
بينما كانت جائزة أفضل أغنية راب / هيب هوب من نصيب كاردى بى و ميجان ذا ستاليون " WAP " .
فاز النجم العالمى ذا ويك اند بجائزتى " FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B " و FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B " ، كما فاز بجائزة أفضل أغنية SOUL/R&B و ذلك بأغنيته " Heartless " .
و كانت جائزة أفضل نجم لاتينى من نصيب النجم العالمى باد بانى و هو أيضا نال جائزة افضل ألبوم لاتينى عن " YHLQMDLG " ، و قد فاز فريق JONAS BROTHERS بجائزة " FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY " لعام 2020 ، وحصدت ليدى جاجا جائزة FAVORITE ARTIST – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM) .
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