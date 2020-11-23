شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غنائى يجمع هبة طوجى وأسامة الرحبانى فى مصر بهذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة اللبنانية هبة طوجى والموسيقار اللبنانى أسامة الرحبانى بقيادة المايسترو هانى حسن، فى حفل غنائى جديد، على أحد مسارح القاهرة الجديدة، وذلك فى يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر المقبل.

من ناحية أخرى دخلت هبة طوجي عش الزوجية الفترة الماضية، وذلك بعدما تم الإعلان عن عقد قرانها على الموسيقار إبراهيم معلوف في حفل زفاف أقامه الثنائي في فرنسا، وذلك بعدما قامت بتأجيل إتمام الأمر في وقت سابق من شهر اغسطس بسبب الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

هبة طوجي هي مغنية وممثلة ومخرجة لبنانية، بدأت مسيرتها الفنية في لبنان مع الفنان أسامة الرحباني، ثم انطلقت إلى العالمية في عام 2015، عندما اشتركت في النسخة الفرنسية من برنامج The voice.

يذكر أن آخر أعمال هبة طوجى فيديو كليب أغنيتها الجديدة يمكن أحلى يفل، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب، وهى من كلمات مروان وغدي الرحباني، وموسيقى أسامة الرحباني، والكليب من إخراج نادر موصلي.