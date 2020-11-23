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شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو ونيروبى و"المعزة" فى كواليس تصوير La Casa De Papel بصور من 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية أورسولا كوربيرو، صاحبة شخصية "طوكيو" في مسلسل La Casa De Papel، والنجمة العالمية ألبا فلوريس صاحبة شخصية "نيروبي" في المسلسل، على استعادة ذكرياتهما من وراء كواليس الموسم الأخير الذي تم تصويره العام الماضي.
ونشرت كوربيرو، صور عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، تظهر من خلالها وهي بصحبة فلوريس ويتوسطهما "معزة"، ليستعيدا ذكرياتهم في تصوير الموسم الأخير والذي شهد رحيل فلوريس عن المسلسل بعد وفاتها في الحبكة الدرامية.
وأعلنت شبكة نتفليكس منذ أسابيع قليلة عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال، كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، وبدأ تصويره فى الثالث من أغسطس الحالى، المسلسل فكرة أليكس بينا.
وصرح مبتكر ومنتج المسلسل أليكس بينا: "لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث غير القابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل. وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل (البروفيسور)، حيث تصل الحرب إلى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس".
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