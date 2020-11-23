بهذه الكلمات .. أحلام تنعى الموزع الموسيقي طارق عاكف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة الإماراتية أحلام، الموزع الموسيقي طارق عاكف، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عن عمر يناهز الـ 60 عامًا.

وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "اللهم إنها الليلة الأولى له في قبره، وإنه ضيفك وأنت خير مضيف، اللهم أغسله بالماء والثلج والبرد ..اللهم أجعل أول ليلة له في القبر خير لياليه، اللهم إجعل قبره في نور دائم لا ينقطع و إجعله في جناتك آمن مطمئن، اللهم ثبته عند السؤال وتجاوز عنه و اغفر له وارحمه.. طارق عاكف".

طارق فاروق عاكف ولد في 28 نوفمبر 1960، وهو ملحن وموزع موسيقى مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف.

أسس استوديو "صوت الحب" في القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية، ومنهم راغب علامة، وماجدة الرومي، ومحمد عبده، ووردة الجزائرية وسميرة سعيد، وطلال مداح، وأبوبكر سالم، وعاصي الحلاني، ورابح صقر ولطيفة، وأحلام.

