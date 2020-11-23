الفلوس فيها سم قاتل.. محمود سعد يوجه رسالة لـ محمد رمضان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجه الإعلامي محمود سعد رسالة للفنان محمد رمضان بعد أزمته الأخيرة التي انطلقت عقب تداول صور وفيديوهات له رفقة عدد من الإسرائيليين.

وعبر حسابه بموقع "فيس بوك"، نشر "سعد"، مقطع فيديو له قال خلاله أن محمد رمضان كان يعرف إنه يتواجد في حفل إسرائيلي يحييه مطرب إسرائيلي: "كان عارف هو فين ومع مين".

وأضاف: "الموضوع ملوش علاقة بالدين اليهودي يا رمضان الموضوع في عدم فهمك للقضية الأساسية للموضوع، إحنا معندناش مشكلة مع اليهود وأي حد عنده مشكلة مع دين أي حد يبقى هو اللي عنده مشكلة، إحنا معترفين بكل الأديان، إحنا عندنا مشكلة مع كيان".

وتابع سعد في رسالته لـ رمضان: "واحد جه خد الشقة بتاعتنا وبعد صراعات راح مدينا بدروم وقعد هو في البيت كله، دي مش مشكلة دين المشكلة إنه استولى على أرضنا هتقولي دي فلسطين ملناش دعوة هقولك لأ دي أرض عربية".

واستطرد: "مش عايزين تطبيع شعبي، لكن تطبيع حكومي علشان الحكومات مضطرة لسياسات معينة منعرفهاش، إنما التطبيع الشعبي لا، يعني أنت تقبل يا رمضان ناس تعيش معاك وهي قاتلة ولادك وأخواتك وبعدين حاطة عينها عليك وهتاخد الفيلا بتاعتك في يوم من الأيام وده منطقهم واللي هما بيقولوه مش بتكلم بلسانهم".

واختتم "سعد حديثه لرمضان قائلًا: "الفلوس فيها سم قاتل".

الأزمة التي يواجهها الفنان محمد رمضان، بدأت مع نشر الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، صورة يظهر فيها مع رمضان، وإلى جوارهما المطرب الإسرائيلي عومير آدام، التقطت لهم في مدينة دبي.

المزروعي علّق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "تويتر" قبل أن يحذفها، قائلا: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا".

وعقب ذلك، نشرت الصفحة الرسمية بالعربية لدولة إسرائيل عبر موقع "فيسبوك"، الصورة نفسها، وعلّقت "إسرائيل تتكلم بالعربية" على الصورة بقولها: "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

وظهر رمضان في الصورة وهو يحتضن الفنان الإسرائيلي ما أثار جدلا واسعا حول الصورة منذ نشرها، قبل أن تنتشر صور أخرى له مع نجوم إسرائيل من حفل جمعه معهم في الإمارات، ومنهم إيلاد تسافاني، ولاعب كرة القدم ضياء سبع. فيما رد رمضان ونشر مقطع فيديو له وهو يلتقط العديد من الصور مع جمهوره في مطار دبي، وعلّق عبر حسابه على موقع "إنستجرام":"مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه.. قال تعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) صدق الله العظيم.. ثقة في الله نجاح".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، أمس الأحد، بيانا صحفيا بشأن أزمة محمد رمضان، ويشير البيان إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية يوم الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساء لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.