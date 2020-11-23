دينا الشربيني تتصدر تريند تويتر لهذا السبب

تصدرت الفنانة دينا الشربيني تريند موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"، وذلك بعد تداول شائعات حول انفصالها عن الهضبة عمرو دياب.

وكان قد كشف السيناريست تامر حبيب، عن مشاركة دينا الشربيني في أحدث تجربة درامية تعيد الهضبة عمرو دياب إلى الشاشة.

وقال "حبيب"، خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي، أن "الحب بينهما سينتقل إلى الدراما بعد ظهور "دينا" معه في كليب "أماكن السهر"، مؤكدا أن "قصة المسلسل ستتناول حبهما دون التطرق لحياتهما الشخصية".

وأعلن "حبيب" بأنه يعمل جاهداً على مشروع الهضبة ولكن دون تحديد موعد بدايته، حيث قال بإن

ذلك متوقف على قرار المنتج والمخرج، مشيراً إلى أن "عمرو دياب متحمس جداً للعمل، وأنه سيكون عملاً رومانسيا ذا طابع غنائي كمشروع "ميوزيكال شو"، وسيظهر عمرو بشخصية رومانسية جديدة.

وفي نفس السياق، كانت قد كشفت صحيفة فاريتي - variety تفاصيل تعاقد الهضبة مع الشركة الأمريكية للعودة مرة آخري للدراما بعمل تلفزيوني موسيقي لم يتم الكشف عن عنوان له حتى الآن، وذلك بعد غياب

إستمر لمدة 27 عاماً بعد فيلم "ضحك ولعب وجد وحب"، والذي قدمه مع النجمة يسرا، عام 1993.

وأعرب الهضبة عن سعادته بعد تعاونه مع شركة "نتفليكس"، وعلق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلاً :"سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الكبير إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد " صنع في مصر " ويستمتع به العالم بأكمله".