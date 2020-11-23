حكاية اول السطر تحتل التريند المصري بعد عرض ثالث حلقاتها

استطاعت حكاية "أول السطر" التي تلعب بطولتها النجم درة احتلال المركز الرابع في التريند المصري بعد عمرو دياب ومحمد رمضان، وهي الحكاية الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".

وحققت حلقات المسلسل تفاعلاً كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما حصدت إشادة كبيرة من المتابعين منذ أولى حلقاتها، وهي فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح، ومن إخراج محمود

كامل ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي، والاطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال نبيل وصالح عبد النبي ومريم وعدد كبير من الوجوه الجديدة.

الحكاية هي الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا". ومن إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي، مسلسل "إلا أنا " عبارة

عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل "إلا انا" والذي كان قد عرض منه سبعة حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحاً كبيرا هما، "بنات موسى، سنين وعدت، أمل حياتي، أمر شخصي، ضي القمر، لازم أعيش، ربع قيراط".