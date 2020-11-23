عمرو ورانيا محمود ياسين يحييان ذكرى الأربعين لوالدهما

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين، رسالة مؤثرة لوالدها النجم الراحل محمود ياسين، وذلك من خلال صورة جمعتها به من ألبوم طفولتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وكتبت "رانيا": "40 يوما على فراقك يا أبى الغالى ستظل فى قلبى وفى روحى حتى ألقاك .. رحمك الله"، اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من

حفر النّار ".

وأحيا السيناريست عمرو محمود ياسين، ذكرى أربعين والده الفنان الراحل محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عامًا.

ونشر "عمرو"، صورة مرسومه لوالده عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "40 يوم ع الرحيل.. اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء.. اللهم ارحمها

و اغفر لها و انظر إليها بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين.. اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين و اغفر لنا و له يا لله و أفسح له في قبره و نور له فيه".أحيا السيناريست عمرو محمود ياسين، ذكرى أربعين والده الفنان الراحل محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عامًا.

وكان قد توفى النجم الكبير محمود ياسين، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، داخل إحدى المستشفيات التي نقل إليها في الأيام الأخيرة من حياته.