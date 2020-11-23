برسالة مؤثرة.. أحمد إبراهيم ينعى طارق عاكف

توفي الملحن والموزع الموسيقي المصري "طارق عاكف"، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ 60 عاماً. وقد نعاه العديد من الفنانين والموسيقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر بعضهم صوراً تجمعهم به، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

ونشر الموزع أحمد إبراهيم عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صوره للراحل طارق عاكف .

وكتب إبراهيم رساله مؤثره قائلا: "الحقيقة من الأخبار اللي زعلتني جدا وفاة مايسترو العرب والموزع العظيم #طارق_عاكف.. أهم مدارس التوزيع الموسيقي "الشرقي" آخر 35

سنة، وصاحب الفضل في نجاح نجوم كتير ووجود موسيقيين كتير وأنجح موزع مصري اهتم بالآلات الشرقية والعازف المصري في وقت غيره كان بيفرض علينا الآلات نفسها بصوت كوميدي من الكيبورد وله فضل عظيم جدا في تطوير الاغنية الخليجية واللبنانية".



وتابع: "إبراهيم الله يرحمه كان الاب الروحي لكتير ومحدش هيعوضه.. الصورة من يوم تكريمه "النادر" واتشرفت بوجودي معاه".

كما ذكر مجموعة من أنجح أغاني الراحل قائلا: مثلا يعني

وردة: بتونس بيك/حرمت احبك

راغب علامة: قلبي عاشقها / اسف حبيبتي / مغرم ياليل

محمد منير: على صوتك بالغنا

انغام: سيدي وصالك / مجابش سيرتي / بعتلي نظرة

جورج وسوف: كلام الناس / طبيب جراح

راشد الماجد: المسافر

عماد عبدالحليم: بعدين وياكي

هشام نور: مش عارف ليه مشغول بيكي

بهاء سلطان: يومين وعدوا

سميرة سعيد لعلمك انت.

ويعتبر أحمد إبراهيم من أهم الموزعين الموسيقيين في مصر والوطن العربي، له عدة تعاونات مع الكثير من الفنانين العرب منهم على سبيل المثال: شيرين عبد الوهاب، حسام حبيب، محمد حماقي، محمد نور، فريق واما، تامر حسني، إليسا، أنغام، حسين الجسمي، نانسي عجرم، فضل شاكر، محمد فؤاد، رامي صبري، مصطفي قمر، هيثم شاكر وخالد عجاج.