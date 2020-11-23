شاهد..هنا الزاهد تعلن مشاركة شقيقتها في"حلوة الدنيا سكر"

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن مشاركة شقيقتها فرح في مسلسلها الجديد "حلو الدنيا سكر" ، حيث نشرت عبر خاصية القصص القصيرة علي حسابها حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي" انستجرام- Instagram" فيديوهات تجمعها بشقيقتها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد، موضحة أن فرح ستقوم بدور شقيقتها في إحدى الحكايات.

وعلّقت هنا مبتسمه: "شوفوا مين هتقوم بدور أختي في واحدة من الحكايات.. اهدي علينا

شوية يا فنانة".

ينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي وتعتمد كل حكاية على مشاركة بطل مختلف ومجموعة مختلفة من الفنانين، مع وجود هنا الزاهد فى كل الحكايات، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

ويكتب العمل 8 مؤلفين، هم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا

أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج شركة سينرجي بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكري.

يذكر أن هنا الزاهد شاركت في مسلسل "سك على اخواتك"، بطولة علي ربيع ، وصلاح عبد الله، وسلوى خطاب، وصبري فواز، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وهادي الجيار، وميرنا نور الدين، وإسلام جمال، وجيسى عبده، قصة كريم فهمي، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، ومحمد فتحي ومحمد أبو السعد، وإخراج وائل إحسان.