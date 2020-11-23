اعتراف صادم من بطلة "كوين جامبيت": لا أشاهد أعمالي لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الممثلة الأمريكية أنيا تايلور جوي، في حديث من القلب، عن السر وراء تعمدها عدم مشاهدة أعمالها الفنية بعد طرحها.

وفقًا لموقع "ياهو" البريطاني، اعترفت "أنيا" أنها لا ترى نفسها جميلة بالدرجة الكافية للقيام بأفلام سينمائية.

وطرحت الممثلة مسلسلًا قصيرًا على نتفليكس بعنوان The Queen Gambit "مناورة الملكة" منذ أسابيع معدودة، لكنه تحول إلى تريند على نتفليكس، بسبب شعبيته الكبيرة لدى الجمهور، الذي يأمل في طرح موسم ثانٍ في المستقبل.





ورغم أن العالم كله يشاهد "أنيا" حاليًا، لكنها تتجنب تمامًا مشاهدة نفسها على الشاشة، لأنها تشعر أن شكلها غريب ولا يليق بشاشة السينما.

وقالت: "لقد حذرني حبيبي من قول ذلك على الملأ، لكنني أشعر أن شكلي غريب، ولذلك لست مضطرة لمشاهدة نفسي، فميزة أن أكون أنا، هي أنني لا أضطر لرؤية وجهي".

وأضافت: "خلال تقديمي فيلم إيما في بداية العام، كدت أن أصاب بنوبة ذعر لأنني ظننت أنني أول ممثلة قبيحة تلعب شخصية إيمي من روايات جين أوستن".



