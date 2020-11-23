شكرا لقرائتكم وفاة الملحن طارق عاكف.. وهكذا نعاه الفنانون والموسيقيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي الملحن والموزع الموسيقي المصري "طارق عاكف"، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ 60 عاماً. وقد نعاه العديد من الفنانين والموسيقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر بعضهم صوراً تجمعهم به، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

وكتب الفنان عبدالمجيد عبدالله: "رحمة الله عليك يا ⁧‫#طارق_عاكف‬⁩ حبيب الكل، تعازينا لعائلة الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون"، وشاركه بالنعي راشد الفارس، وتركي آل الشيخ، كما نعته الفنانات أحلام وأنغام وديانا حداد عبر صفحاتهم على تويتر .

"رفيق الدرب"

إلى ذلك، كتب الفنان عبدالله الرويشد: رفيق الدرب، صديق وشريك البدايات والنجاحات، مشوار طويل وعشرة سنين.. الله يرحمك ويغفر لك #طارق_عاكف‬⁩.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

في حين قال الملحن، مشعل العروج، "فقدتُ اليوم أخاً وصديقاً ومعلماً ونجماً كبيراً في مشواري وفي عالم الموسيقى، رحل وترك إرثاً تتعلم منه الأجيال، رحم الله الموسيقار طارق عاكف، وأسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله".

يذكر أن طارق عاكف، الذي صنع مجد الأغنية المعاصرة، وكان من قادة مرحلة التسعينيات الموسيقية وصانع التغيير خليجيً وعربيً وصاحب أرشيف فني غني بالتوزيع والموسيقى، من موالد نوفمبر عام 1960.

وهو ملحن وموزع موسيقي وقائد أوركسترا وعازف أورغ محترف. ويمتلك استوديو "صوت الحب".

وخلال مسيرته الفنية، تعاون مع عدد كبير من الفنانين العرب، مثل محمد عبده وراغب علامة ووردة الجزائرية وطلال مداح ورابح صقر وغيرهم.