شكرا لقرائتكم خبر عن "ماهرشالا علي" يكشف رفضه أداء مشاهد جنسية احتراما لإسلامه.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الممثل الفائز بجائزة الأوسكار ، ماهرشالا علي البالغ من العمر 46 عامًا ، أنه كاد أن يرفض أحد أول أدواره الكبيرة في فيلم ديفيد فينشر "The Curious Case of Benjamin Button"، عام 2008، بسبب مشهد جنسي في السيناريو، وأشار علي إلى أنه في بداية مشواره رفض أداء مشهد جنسي مع الممثلة تاراجي بيندا هينسون في فيلم "The Curious Case of Benjamin Button"، قائلا:" اتصل بي وكيل أعمالي القديم وقال ماهرشالا ، لقد حصلت على الدور..لكن هناك شيء واحد فقط ... هناك مشهد جنسي واحد بالفعل"، فرد ماهرشالا "أنا لا يمكنني القيام بذلك، أنا مسلم ولا أمارس الجنس المحاكي".



ماهرشالا علي

وبالفعل وافق المخرج ديفيد فينشر طلبه، تم اختصار المشهد الجنسي بين شخصية علي "تيزي" و"يذرز"، تاركًا التفاصيل لخيال الجمهور، وأوضح علي: "أنا وتراجي بدأنا التقبيل، وسقطنا خارج كادر التصوير، حتي في ذلك الوقت قبل 15 عاما كنت أحاول الحفاظ على مساحات احترام لديني"، وذلك حسبما نشر موقع people.





وتابع الممثل الحاصل على جائزة أوسكار، انه في العام الماضي رفض دور في مسلسل (The Deuce) التابع لشبكة (HBO)، لأن الشخصية تم كتابتها لممارسة الجنس في العمل.

وقال ماهرشالا علي عن أداء دور زعيم ديني مسلم مؤخرًا في الموسم الثاني من مسلسل "رامي"، قال: "إن إظهار شيخ وزعيم ديني وكأنه إنسان حقيقي كان مهمًا حقًا بالنسبة لي".

في عام 2017 ، ماهرشالا علي أصبح أول ممثل مسلم يفوز بجائزة الأوسكار عن دوره كمرشد وتاجر مخدرات Juan in Moonlight، وفاز بجائزة الأوسكار الثانية له في حفل توزيع الجوائز 2019 عن تجسيده دور دون شيرلي في فيلم Green Book ، ليصبح أول ممثل "أسود" يفوز بجائزتي أوسكار في نفس الفئة.