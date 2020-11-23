تايلور سويفت تفوز بجائزة فنان العام للمرة السادسة ضمن جوائز الموسيقى الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الجمهور تايلور سويفت للفوز بجائزة فنان العام في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية الذي أقيم على الهواء مباشرة في لوس انجليس وسط قيود صارمة بسبب فيروس كورونا.

ورغم غيابها عن الحفل، صوت الجمهور أمس الأحد لفوز سويفت بالجائزة للمرة السادسة، وهو رقم قياسي.

كما فاز الكنديان جاستن بيبر وذا ويكند بثلاث جوائز لكل منهما.

وفاز بيبر بجائزة أفضل فنان لموسيقى البوب​​/الروك وجائزتي أفضل تعاون وأفضل أغنية لموسيقى الريف عن عمل (10000 ساعة) مع المغنيين دان + شاي. وفاز ذا ويكند بجائزة أفضل فنان لموسيقى البوب/الروك وأفضل ألبوم لموسيقى سول آر آند بي عن عمله "أفتر أورز" (بعد ساعات) وأفضل أغنية لموسيقى سول آر آند بي عن أغنية "هارتلس" (بلا قلب).

فازت بيكي جي، التي ينحدر أبواها من أصل مكسيكي، بجائزة أفضل فنانة لاتينية، وأهدت جائزتها للعمال المهاجرين.

وفازت فرقة بي.تي.إس الكورية بجائزتي أفضل فرقة وأفضل مجموعة موسيقية لموسيقى البوب/روك.

وأدت مغنية الراب ميجان ذي ستاليون للمرة الأولى في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، إذ قدمت أغنية (بودي)، ونالت لاحقا جائزة أفضل أغنية لموسيقى الراب/هيب هوب عن أغنية (واب) مع كاردي بي.

لكنها خسرت جائزة أفضل فنان صاعد التي فازت بها مغنية لوس انجليس دوجا كات التي فازت أيضا بجائزة أفضل فنانة لموسيقى سول آر آند بي.