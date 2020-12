شكرا لقرائتكم خبر عن بالقطن والشاش THE WEEKNDيثير ضجة باستعراضه المذهل بحفل American Music Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهر النجم العالمى THE WEEKND أمس عشاقه و محبيه من متابعيه فى حفل توزيع جوائز " American Music Awards " لعام 2020 و ذلك على مسرح Microsoft الموجود فى وسط مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية وهوالحفل الذى قدمته النجمة تاراجى بيندا هينسون .

ظهرت THE WEEKND على المسرح و هو يقوم بربط رأسه بكمية كبيرة من " القطن و الشاش " و كأنه مصاب وقام بأداء أغنيته "In Your Eyes" ثم أغنية "Save Your Tears" بينما كان يرقص مع عرض مذهل للألعاب النارية، وهو الاستعراض الذى لاقى سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء، حيث أكد قطاع كبير من متابعى الحفل أن النجم الشهير قادرعلى اثارة ضجة بمجرد وجوده فى أى حدث .

انضم أيضا إلى The Weeknd أثناء استعراضاته المذهلة النجم العالمى كينى جى ، الذى أظهر مهاراته على الساكسفون.

يذكر أن النجم العالمى " THE WEEKND " فاز أيضا بثلاث جوائز فى الحفل، وهم جائزة " FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B " التى كان ينافس عليها جون ليجاند و كريس براون ، و "فاز أيضا ذا ويك اند بجائزة FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B ، كما فاز بجائزة أفضل أغنية SOUL/R&B و ذلك بأغنيته " Heartless " .



استعراض مذهل لـweeknd (3)



استعراض مذهل لـweeknd (4)