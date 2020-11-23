صلة قرابة تجمع طارق عاكف بفنانة شهيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعت الفنانة هند عاكف، المايسترو والموزع الموسيقي الكبير طارق عاكف، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ 60 عاما.

وعبر حسابها بموقع "فيسبوك"، نشرت الفنانة هند عاكف صورًا، وعلقت: "نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة ابن عمي وأخويا الغالي المايسترو طارق عاكف في ذمة الله منذ قليل".

وأضافت: "بابا منعم يوم الجمعة وطارق ابن عمي صباح يوم الاثنين، ربنا يرحمكم ويسكنكم فسيح جناته بإذن الله ويصبرنا على الفراق دعواتكم لحبايب قلبي، مع السلامه يا حبايب قلبي هتوحشونا قوي".

كانت الفنانة الإماراتية أحلام، أعلنت خبر وفاة طارق عاكف، عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، وكتبت "‏انتقل الله رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك".

وتعاون طارق مع كبار نجوم الأغنية في الوطن العربي، بينهم "محمد عبده، وردة، ماجدة الرومي، نوال الزغبي، جورج وسوف، عاصي الحلاني، حسين الجسمي، أصالة، لطيفة".