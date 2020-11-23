إيرادات الأحد.. "The Call" الثالث و"Tenet" في المركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الأحد 22 نوفمبر، فيلم"Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 22 ألفًا و374 جنيها.

واحتل المركز الثاني فيلم "Honest thief" محققا 22 ألفا و343 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم الجريمة "the call" محققًا 17 ألفًا و197 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "freaky"بعد تحقيقه 15 ألفًا و937 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Tenet" وحقق 14 ألفا و75 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم الرعب "Relic" والذي حقق 13 ألفًا و316 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 12 ألفًا و467 جنيها.

جاء في المركز الثامن فيلم "come away" وبلغ إيراده 6 آلاف و11 جنيها، وكان المركز التاسع من نصيب

فيلم " "The War with Grandpaمحققًا 4 آلاف و275 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم

"Target Number One" وحقق 4 آلاف و226 جنيها.