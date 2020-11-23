تراند اليوم : نقيب الممثلين في مصر يلمح إلى "شطب" محمد رمضان: الفيديوهات التي وصلتنا كشفت السر

تطورت الأمور في قضية ظهور الممثل المصري محمد رمضان مع عدد من مشاهير إسرائيل بشكل مقلق للفنان.

و أكد أشرف زكي - نقيب الممثلين - أن موضوع محمد رمضان تطور بشكل كبير جعل النقابة في وضع صعب.

وقال في مداخلة مع برنامج "الحكاية": حتى أمس كنا نتحدث عن ظهور محمد رمضان في صورة مع شخص إسرائيلي واتصلت به فقال لا أعلم هويته.

وأضاف: الوضع تطور اليوم وأصبح لدنيا مقاطع فيديو ورقص على أغنيات إسرائيلية وغيره.

وتابع: هناك قرار من الاتحاد العام للنقابات بمنع التطبيع وسوف نجتمع وندرس الوضع في ضوء المعطيات الجديدة.

واستدرك: المهندس علي سالم حين أعلن تأييده التطبيع مع إسرائيل تم شطبه من النقابة وبالتالي الوضع مفتوح على كل الاحتمالات.

