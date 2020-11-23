زينة مكي
نشر والد الممثلة اللبنانية زينا مكي صورة لها ولوالدتها وشقاقاتها عبو حيابه على إنستغرام.
وكتب: “يقول جبران خليل جبران: أجمل ثلال نساء في العالم… أمي وظلها وانعكاس مرآتها… حفظ الله أمهاتكم… تصبحون على دعوة أم… على خير على محبة”.
وردت زينة على والدها بالقول: “حياتي كلها بصورة… ناقص بابا”.
يذكر أنه أعلنت النجمة اللبنانية زينة مكي خبر زواجها من عريسها الملحن الموسيقي نبيل خوري من خلال منشور لها عبر “انستقرام”، ثم توالت الصور، كما نشر حساب برنامج “MBC Trending” لقطات من العرس متضمنة الزفة ورقص العروسين.
وكتبت: “كل حياتي من أنا وصغيرة كنت كل ما أسمع غنية وانغرم فيها.. أتخيلها براسي مثل الفيلم وأرسم كل المشاهد براسي.. لم أكن متخيلة في يوم من الأيام أن أول فيديو كليب من إخراجي سيكون لزوجي”.
وتابعت: “نبيل خوري كان شخص غريب فات على حياتي وكتب لي هذه الغنية قبل ما نلتقى، وأرسلها لي .. لم أعرف أحدد شعوري وقتها، وبعد فترة اتصل بي وقال لي: عرفت بالصدفة إنِّك مخرجة! خلينا نصوّر الأغنية” – مضى الوقت .. حَضّرت الفكرة – حدث ما حدث بلبنان، وتعني انفجار المرفأ”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة – والد زينة مكي ينشر صورة عائلية… وهي ترد: “حياتي كلها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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