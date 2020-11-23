عارضة أزياء تحصد لقب “أكبر خدود في العالم”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 36 دقيقة

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور عارضة أزياء أوكرانية ، وصفها بعض المتابعين بصاحبة “أكبر خدود بالعالم”.

وأثارت عارضة الأزياء الأوكرانية أنستاسيا بوكريشوك (39 عاما) الجدل بعد إجراء عملية تجميلية في وجهها غيرت ملامحها بشكل كامل، وأصبحت شهرتها “صاحبة أكبر خدين في العالم”.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن الأوكرانية بوكريشوك أنفقت أكثر من 1500 جنيه إسترليني لتحسين شكل عظام وجنتيها، بعد أن فوجئت بعد حقن وجهها للمرة الأولى في سن الـ26، ببروز عظام الوجه.

وبدأت عارضة الأزياء في تركيب الحشو لشفاها وحقن البوتكس في جبهتها، وقامت بصبغ شعرها باللون الوردي لشدة رغبتها في التشبه بدمية “باربي” الشهيرة.

وفي أكثر من مقابلة صحفية معها صرحت أناستاسيا بأنها سعيدة تماما بنتائج تجاربها التجميلية، مع أنها تعترف بأن مظهرها لا يروق لبعض مستخدمي “إنستغرام” الذين يجدون أنها كانت أجمل قبل أن تغير ملامح وجهها بمثل هذا الشكل الجذري.