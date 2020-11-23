تراند اليوم : علاء مبارك يعلق على أزمة أدرعي ومحمد رمضان.. ماذا قال؟

علق “علاء” نجل الرئيس المصري الراحل “حسني مبارك”، على أزمة ظهور الفنان مع “محمد رمضان” مع مطرب إسرائيلي في دبي، بالتذكير بانتصار 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وكتب “علاء مبارك”، عبر “تويتر”، معلقا على احتفاء المتحدث باسم جيش الاحتلال، “أفيخاي أردعي”، بصورة “رمضان”، قائلا:”سيبك من الصورة دي دلوقتى يا أفيخاي، وتعالي نتذكر أجمل انتصارات أكتوبر، و خير أجناد الأرض”.

وأرفق “علاء” تغريدته بوجه تبدو عليه ابتسامة خفيفة، مُضيفاً: “صباح الفل”.

سيبك من الصورة دي دلوقتى يا افيخاي وتعال نتذكر أجمل انتصارات اكتوبر و خير أجناد الارض ????صباح الفل

— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 22, 2020

وكان المغرد الإماراتي، “حمد المزرعي”، نشر صورة على موقع “تويتر”، معلقا: “أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل دبي تجمعنا”.

وعبر “تويتر”، قال حساب “إسرائيل تتكلم العربية” التابع للخارجية الإسرائيلية:”الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي”.

وفي وقت سابق، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “أفيخاي أدرعي”، صورة “رمضان”، و”آدام”.

وغرد: “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام، الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومير آدام في دبي”.

