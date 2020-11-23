شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج وريم مصطفى ينضمان لفيلم "أهل الكهف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم كل من الفنان محمد فراج والفنانة ريم مصطفى لقائمة أبطال فيلم "أهل الكهف" والذى يقوم ببطولته النجم خالد النبوى والمقرر انطلاق تصويره الفترة المقبلة، وجارى تحضيراته حالياً، حيث اختار المخرج عمرو عرفة المغرب وعاين عدة أماكن من أجل بدء التصوير هناك، ويعود للقاهرة لاستكمال التصوير والفيلم نت تأليف أيمن بهجت قمر.

يذكر أن محمد فراج يعرض له فيلم "الصندوق الأسود" مع النجمة منى زكى والذى يحقق إيرادات عالية ومازال في قائمة الصدارة، ويشاركهم في بطولة العمل الفنان مصطفى خاطر، من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان.

من جهة أخرى، تستعد الفنانة ريم البارودي، لخوض تجربة المسرح لأول مرة من خلال عرض مسرحي ستعلن عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وتشارك ريم مصطفى في فيلم "العنبكوت"، للنجم أحمد السقا وظافر العابدين ومنى زكى غرخاج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، والتي تدور أحداثه حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة.