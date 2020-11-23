تراند اليوم : بين يد الله .. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

توفى منذ قليل الموزع الموسيقي طارق عاكف عن عمر يناهز 60 عاما.

وأعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الخبر عبر حسابها بموقع Twitter، كاتبة: “انتقل الله رحمة الله الموزع الكبير الاستاذ طارق عاكف

لاحول ولاقوة الا بالله

اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك”.

طارق عاكف هو ملحن وموزع موسيقي مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف، يمتلك استوديو “صوت الحب” في القاهرة. أعلن اعتزاله الفن كثيرا، وعاد عن قراره، درس الموسيقى في دبلوم معهد ليونارد دافينشي قسم الموسيقى في القاهرة، دراسات حرة بمعهد الموسيقى العربية. في العام 1983، وتخصص في التأليف والتوزيع الموسيقي.